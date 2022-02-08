Сегодня в 11:00 в селе Кутуково Суздальского района горел 2-ух квартирный жилой дом. На место...

Сегодня в 11:00 в селе Кутуково Суздальского района горел 2-ух квартирный жилой дом.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома по всей площади. Пожарные не дали огню распространиться на соседнюю постройку и ликвидировали пожар на площади 135 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/