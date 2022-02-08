В школах города Владимира поэтапно отменяют карантин. По оперативной информации городского...

В школах города Владимира поэтапно отменяют карантин.По оперативной информации городского управления образования, в общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях города Владимира поэтапно отменяется карантин, объявленный во избежание дальнейшего распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе covid-19.Начиная со среды, 9 февраля, карантин снимают в лицее № 17 и школе № 19, с четверга — в школе № 25. Таким образом, все общеобразовательные учреждения города Владимира возвращаются к очной форме обучения.Вместе с тем, глава города Владимира Андрей Шохин дал особое указание управлению образования продолжать непрерывный контроль эпидемиологической обстановки в подведомственных мэрии образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Согласно требованиям Роспотребнадзора, карантин и, соответственно, дистанционная учеба сохраняются в отдельных классах, где вирусными инфекциями болеет 20 и более процентов учащихся.