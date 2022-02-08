В Вязниковском и Гороховецком районах прокуратура совместно с Роспотребнадзором провела проверки...

В Вязниковском и Гороховецком районах прокуратура совместно с Роспотребнадзором провела проверки исполнения школами законодательства в сфере здравоохранения.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в школе № 6 гигиеническое покрытие пола в помещении моечной посуды столовой частично разрушено, не демонтированы трубы системы канализации, вышедшей из строя, на пищеблоке отсутствует стол с охлаждаемой поверхностью для приготовления холодных закусок, уборочный инвентарь не промаркирован. Сотрудниками пищеблока не соблюдаются правила личной гигиены, в помещении моечной кухонной посуды размещена картофелечистка, частично отсутствует маркировка на производственном инвентаре. Также на пищеблоке используется посуда со сколами, в складском помещении, где хранятся сыпучие продукты и сухофрукты отсутствует оборудование для замеров температуры и влажности воздуха, в обеденном зале, производственных помещениях пищеблока на потолке и стенах трещины, имеет место отслоение штукатурки.Аналогичные нарушения были выявлены в Санаторной школе-интернате города Вязники для детей нуждающихся в длительном лечении, в Специальной (корректирующей) общеобразовательной школе-интернате города Вязники, Мстерской средней образовательной школе им. И.И. Голубева», в детских садах № 24 «Колобок», №8 «Огонек», № 30 «Солнышко», детском саду им. Н.К. Крупской, Мстерской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате, детском саду № 12.Всего в рамках проверки выявлено 26 нарушений закона, по которым руководителям учреждений внесено 10 представлений, возбуждено 11 производств по делам об административных правонарушениях.Фото: https://pixabay.com/ru/