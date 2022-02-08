Россия может напасть на Украину в любой день, уверены на Западе.

Россия может напасть на Украину в любой день, уверены на Западе.Раньше западные политики, заявляя о готовящемся "вторжении" России на Украину, не называли конкретные сроки эскалации конфликта. Теперь же США пугают Незалежную и весь остальной мир точными датами, несмотря на неоднократные заверения Москвы в том, что никто ни на кого не собирается нападать.В эфире телеканала Fox News Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российские войска вторгнутся на территорию Украины "в любой день" или "через пару недель". Вместе с тем он допустил, что Москва выберет дипломатический путь.Американские политики могли не заметить, но не чем иным, как дипломатией, Россия в последнее время не занимается. Кремль и МИД РФ призывает Запад прекратитьантироссийскую истерию, обратить особое внимание на предложения Москвы по гарантиям безопасности и не обострять обстановку в мире.Ранее "Дни.ру" о том, что американское издание Bloomberg опубликовало заголовок "Россия вторгается на Украину", а спустя полчаса он был удален. Агентство принесло извинения за ошибку и объяснило, что готовит заголовки заранее для разных сценариев.