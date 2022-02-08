Сразу две семьи остались без крова под Суздалем. В 11.00 спасатели получили сообщение о пожаре в двухквартирном доме в селе Кутуково. На место прибыли 11 человек и 4 спецмашины. К приезду

Сразу две семьи остались без крова под Суздалем. В 11.00 спасатели получили сообщение о пожаре в двухквартирном доме в селе Кутуково. На место прибыли 11 человек и 4 спецмашины. К приезду огнеборцев кровля дома полыхала по всей площади. Огнеборцы не дали пламени распространиться на другие постройки и ликвидировали возгорание на 135 квадратных метрах. Обошлось без