Напомним, что по требованиям Роспотребнадзора, дистанционный формат обучения сохраняется в отдельных классах, где ковидом и ОРВИ болеет более 20% учащихся.

Владимирские школьники начали возвращаться за парты. Начиная со среды карантин снимают в лицее № 17 и школе № 19, с четверга - в школе № 25.Как уточнили в мэрии, все общеобразовательные учреждения возвращаются к очной форме обучения.Вместе с тем горадминистрация продолжит непрерывный контроль за эпидемиологической обстановкой.Напомним, что по требованиям Роспотребнадзора, дистанционный формат обучения сохраняется в отдельных классах, где ковидом или ОРВИ заразились более 20% ребят.