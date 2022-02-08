Сегодня в России отмечают День науки. Молодые исследователи из ВлГУ сейчас заняты совместным...

Сегодня в России отмечают День науки. Молодые исследователи из ВлГУ сейчас заняты совместным проектом со своими китайскими сверстниками. В новой лаборатории побывала наша съемочная группа.Если в соседней аудитории студенты учат физику в классическом её понимании, то здесь проводят эксперименты в области физики неординарной. Новая лаборатория официально ещё не открыта, но работа уже кипит. Один из главных проектов, над которым сейчас трудятся студенты и преподаватели - разработка альтернативного источника передачи информации.Кучерик Алексей, проректор по научной работе и цифровому развитию ВлГУ, доктор физико-математических наук:- В компьютере что у нас, на самом деле, самое медленное? Медленный у нас не процессор. Процессор считается избытком. Самое медленное, что есть у нас в компьютере - это провода. Провода, по которым переходят электроны.Чтобы ускорить передачу информации, нужно заставить электроны двигаться быстрее. И это осуществимо, если создать необходимые условия - нужен однородный материал, в котором атомы углерода будут выстраиваться друг за другом в цепочку. Процесс создания такой цепочки осложняется ее нестабильностью. И это сейчас главная проблема для молодых исследователей.Кучерик Алексей, проректор по научной работе и цифровому развитию ВлГУ, доктор физико-математических наук:- Идеальным будет какой вариант - одна ниточка, контакт и контакт. Такие эксперименты мы делаем. В роли контактов у нас выступают золотые частицы, т.е. между частицами лежит вот такой проводочек. И по нему спокойно пробегают электроны.Лаборатория создана в партнёрстве с китайским университетом Westlake University, где есть схожая лаборатория и трудятся там в том числе и сотрудники ВлГУ. Исследовательские проекты дополняют друг друга. Так, в Китае проверяют наработки владимирской научной группы.Для развития науки нужны люди-зажигалки, говорят руководители проекта, которые могут подхватить идею и самостоятельно начать её разрабатывать. Один из таких научных энтузиастов - студент четвёртого курса Назрулло Халимов. Говорит, работать сложно, но интересно.Назрулло Халимов, студент ВлГУ:- На нём нельзя работать ребятам, которые вообще не имеют понятий. Только вот посмотрели и увидели, как мы работаем, и там чему-то научились. Это так нельзя. Мы должны понимать что делать, что где отключать, что, может, подправить, какой-то параметр, чтобы лучше стало.Создание новых материалов для электроники не единственный проект, над котором трудятся в лаборатории. Ребята занимаются совместными исследованиями с университетами Англии и Италии. В планах работа с коллегами из Перми.Максим Калашников, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»