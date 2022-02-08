Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Дело-труба Врезку запрещаем. Почему жители деревень...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Дело-трубаВрезку запрещаем. Почему жители деревень встают на пути догазификации неподключенных участков?- Неизвестный ТарковскийОб искусстве и вере. Каким предстанет великий режиссёр Андрей Тарковский в картине-посвящении Николая Бурляева?- Перестройка в "Торпедо"Тренерское кредо Александра Горбачева. Какой футбол планирует привить команде новый рулевой чёрно-белых?