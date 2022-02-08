В перечень услуг службы «122» войдет новая услуга.

Глава региона Александр Авдеев провел совещание по вопросам коронавирусной инфекции, на котором обсуждалась деятельность службы «122».Как было сказано, на этой неделе для голосового помощника «122» появится шаблон с рекомендациями для дистанционного открытия и закрытия больничного листа. Если ответа у робота нет – он переключает звонящего на оператора.В помощь операторам службы МИАЦ уже внедрён робот – голосовой помощник, который отрабатывает уже более 30 процентов звонков. Специализированная программа с искусственным интеллектом обучена анализировать вопрос и способна отвечать на звонки жителей региона, касающиеся вызова скорой или врача на дом, записи к врачу, на вакцинацию или ПЦР-тестирование, получения сертификата вакцинированного или переболевшего коронавирусом.«Адаптируйте систему, внедряйте возможность информирования граждан о том, как можно закрыть больничный лист дистанционно, проводите разъяснительную работу», - поручил департаменту здравоохранения губернатор.