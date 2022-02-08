Участники Всероссийского форума классных руководителей в соцсетях рассказывают об известных...

Участники Всероссийского форума классных руководителей в соцсетях рассказывают об известных земляках-ученых.Учитель английского языка из Гусь-Хрустального Екатерина Кузнецова на своей странице в Инстаграмрассказала о человеке, который в корне изменил представление о психиатрии. Сергей Корсаков родился в Гусь-Хрустальном, а образование получил в Москве. Екатерина Кузнецова называет его примером человека, верившего в безусловную любовь к своим пациентам. Достижения Сергея Корсакова были безоговорочно оценены и приняты всеми, в том числе зарубежными коллегами.Поддержал Екатерину Кузнецову учитель из Владимира Илья Чирков, который пост в ВКонтакте посвятил сразу нескольким российским ученым. Он рассказал, что именно российский изобретатель Александр Можайский создал первый самолёт, а не братья Райт. Исследователь пробовал запатентовать удачно взлетевший самолёт в 1876 году, но патент не одобрили. А еще Илья Чирков напомнил о Владимире Зворыкине, уроженце Мурома, который в 1931 году изобрел первый иконоскоп – передающую трубку, которая сделала возможным развитие телевизионных систем.Владимирские учителя отмечают День российской науки в социальных сетях, предложив коллегам из других регионов присоединиться к челенджу под хэштегом #ученыемоейстраны.Про важную дату вспомнили и известные политики Владимирской области: Вячеслав Картухин, например, в Телеграм призвал учиться, совершенствоваться и каждый день познавать новое.Фото: https://vladtv.ru/