Новые машины в помощь теплоэнергетикам. Во Владимирский филиал «T Плюс» поступила спецтехника и транспорт. Большая часть – уже в работе. Сегодня сотрудникам передали ключи от автомобилей

Новые машины в помощь теплоэнергетикам. Во Владимирский филиал «T Плюс» поступила спецтехника и транспорт. Большая часть – уже в работе. Сегодня сотрудникам передали ключи от автомобилей «Газель» и «Соболь». Они используются для оперативной перевозки персонала и ремонтных бригад. Олег Грошев, директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Для того чтобы нашим коллегам было комфортно работать, мы