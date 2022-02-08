11 февраля Совет Федерации РФ будет рассматривать вопрос о назначении нового прокурора Владимирской области. Как сообщает издание “ОрелТаймс” со ссылкой на сенатора Совфеда Василия

11 февраля Совет Федерации РФ будет рассматривать вопрос о назначении нового прокурора Владимирской области. Как сообщает издание “ОрелТаймс” со ссылкой на сенатора Совфеда Василия Иконникова, утверждать на должность владимирского облпрокурора будут действующего прокурора Орловской области Владислава Малкина. Сенатор добавил орловским коллегам, что голосование пройдёт без каких-либо проблем. После этого утвердить Малкина в новой должности должен