В ближайшее время Совет Федерации обсудит его кандидатуру.

В ближайшее время Совет Федерации обсудит кандидатуру Владислава Малкина на пост прокурора Владимирской области. С 2020 года он возглавляет надзорное ведомство в Орловской области.После согласования кандидатуры документ с назначением ляжет на подпись Владимиру Путину.Ранее Президент РФ перевёл бывшего прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина в Башкирию. Он возглавлял прокуратуру 33-го региона более восьми лет.Владислав Малкин - государственный советник юстиции III класса. При нём в Орловской области завели несколько громких уголовных дел о коррупции, в том числе на высокопоставленных чиновников.