Строительство государственных приютов для животных во Владимирской области будет идти в несколько этапов. А первый появится не раньше 2023 года. Об этом 8 февраля сообщил заместитель

Строительство государственных приютов для животных во Владимирской области будет идти в несколько этапов. А первый появится не раньше 2023 года. Об этом 8 февраля сообщил заместитель директора департамента ветеринарии Александр Григорьев на онлайн-брифинге. Главной темой стало строительство государственного приюта для животных во Владимире. Напомним, что впервые вопрос строительства государственных приютов в регионе всплыл в 2019