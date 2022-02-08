В отделе полиции на них составили административные протоколы. Теперь им грозят штрафы.

Во Владимире с «Ласточки» сняли двух пьяных дебоширов. Об этом рассказали в пресс-службе владимирского линейного отдела МВД.Жалоба на жителей Московской области поступила от начальника поезда «Москва — Нижний Новгород». Проводник рассказал полицейским, что мужчины распивали спиртное, нецензурно выражались, мешали отдыху других пассажиров и работе сотрудников РЖД. На замечания выпивохи не реагировали.На граждан составили два акта, которые вместе с буйными москвичами переданы представителям МВД. Нарушителей общественного порядка высадили. В отделе на них составили административные протоколы. Теперь им грозят штрафы.