В школах Владимира снимается карантин. Власти областного центра решили вернуть учеников за парты. С 9 февраля карантин снимают в лицее №17 и школе №19. Как сообщают в мэрии, это три оставшихся

В школах Владимира снимается карантин. Власти областного центра решили вернуть учеников за парты. С 9 февраля карантин снимают в лицее №17 и школе №19. Как сообщают в мэрии, это три оставшихся учебных заведения, которые еще не вернулись к очной форме обучения. Таким образом, с четверга все школы Владимира возвращаются к привычному режиму работы. Напомним, на