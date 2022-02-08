В 2022 году за два миллиона рублей разработают проект.

Во Владимирской области первый приют для бездомных животных построят в 2023 году. В 2022 году за два миллиона рублей разработают проект. Об этом рассказал заместитель директора департамента ветеринарии Александр Григорьев.Возведение учреждений будет проходить в несколько этапов. Первый приёмник для беспризорных собак и кошек появится под Владимиром. По приблизительным расчётам его стоимость составит 40-70 млн рублей. На очереди - Муром и Ковров.Первоначально под стройку предполагали отдать участки в Суздальском районе, но жители нескольких сел выступили против.«Сейчас есть договорённость с мэрией Владимира о предоставлении территории в районе улицы Мещерская», - добавил Александр Григорьев.Добавим, что за 2021 год от жителей Владимирской области поступило около 1 300 жалоб на бродячих четвероногих. Отловлено 2 090 собак. Животных стерилизовали, чипировали и выпустили на улицу.