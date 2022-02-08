Сегодня во Владимире прошла экскурсия для необычной иностранной делегации - гости из Египта прибыли...

Сегодня во Владимире прошла экскурсия для необычной иностранной делегации - гости из Египта прибыли по приглашению отечественного союза профсоюзов. Какова цель визита и что больше всего поразило арабских гостей в нашей стране? Кристина Иванова продолжит.То, что отечественному коммунальщику этой зимой поперек горла - египтянину в радость. Представители иностранной делегации слушают экскурсовода вполуха - в первый день пребывания в России сугробы захватили все внимание. Их гости видят впервые. Куртки - не по сезону, шапок нет. За сапогами-дутиками делегатам пришлось съездить с утра в магазин.Игорь Шубников, председатель владимирского регионального отделения Союза Профсоюзов России:- Они очень довольны. Одни словом - заботимся. Потому что одеты они по-египетски, очень легонько так. Но погода нам благоволит. В том плане, что не так холодно. Но, в любом случае, мы двигаемся, стараемся их шевелить, чтобы они не замерзли у нас.Вахид Хассан Осман Авад, казначей Объединенного профсоюза металлистов Египта:- Нет, нам не очень холодно. Да и русские люди нас так тепло встретили, что даже этот холод нам совершенно не мешает, здесь очень красиво.Гости из страны фараонов прибыли в Россию по приглашению Союза профсоюзов. Инициатива принадлежит объединению работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки. Знакомство решено начать с истории российского государства - потому Владимир выбран первой точкой. Далее на маршруте Суздаль, затем Ковров. В городе оружейников египтяне посетят производства.Халед Монье Хассанин Эльфеки, президент Объединенного профсоюза металлистов Египта:- В Египте очень много российских предприятий. Можно сказать, что база нашей промышленности строится на опыте еще Советского Союза. Профсоюзная организация также взяла многое от российских и советских профсоюзов.Главная цель - обмен опытом. В первую очередь, по защите прав трудящихся. В Египте федерация профсоюзов объединяет около семи миллионов работников из 27 отраслевых подразделений. В арабской республике, кстати, членами профсоюзов становятся автоматически, а взносы - фиксированная сумма, определяемая для каждой организации.Сергей Храмов, председатель Российского профсоюза металлистов:- При увольнении египетского рабочего при сокращении, ему выплачивается двухмесячная заработная плата, но не одна, а за каждый год работы. Да! Вот я тоже сказал "А!"После Коврова египтяне поедут в Москву - осмотрят Оружейную палату. Визит стал ответным - наши делегаты были в Египте перед пандемией. И уже готовятся поехать туда вновь - на предприятия города Асуан.Кристина Иванова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»