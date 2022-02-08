В дежурную часть Владимирского ЛО МВД России на транспорте поступило два сообщения от начальника...

В дежурную часть Владимирского ЛО МВД России на транспорте поступило два сообщения от начальника пассажирского поезда сообщением «Москва – Нижний Новгород» о том, что к прибывающему на станцию Владимир поезду требуется наряд полиции.Прибыв на место, сотрудники транспортной полиции установили, что два пассажира из одного вагона в пути следования распивали спиртные напитки и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мешали отдыху других пассажиров и работе поездной бригады. Жители Московской области также выражали явное неуважение к гражданам, сопровождающееся нецензурной бранью. Начальником поезда было принято решение об отказе им в проезде.Как сообщает пресс-служба МВД России на транспорте, в отношении граждан были составлены протоколы об административных правонарушениях за появление в общественных местах в состоянии опьянения и распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, а также - мелкое хулиганство.Максимальным наказанием, предусмотренным санкциями данных статей, является административный арест.Фото: https://pixabay.com/ru/