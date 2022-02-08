Грузовой автомобиль съехал в колею на железнодорожном переезде 103 км во Владимирской области,...

Грузовой автомобиль съехал в колею на железнодорожном переезде 103 км во Владимирской области, перекрыв движение по первому и второму главным путям. В результате происшествия два пригородных поезда сообщением Москва - Александров и Москва - Балакирево были задержаны, сообщает ТАСС.Инцидент произошел 7 февраля в 18:51 мск на железнодорожном переезде 103 км, расположенном на участке Струнино - Арсаки Ярославского направления. Дежурный по переезду включил заградительный сигнал и сообщил локомотивным бригадам приближающихся поездов о препятствии на пути, благодаря чему удалось предотвратить ДТП.Фото: https://pixabay.com/ru/