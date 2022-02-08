С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 101 240 владимирцев.

Во Владимирской области на 8 февраля выявлено 2164 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 920 человек. Ещё 241 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 263 - в Ковровском, 98 - в Петушинском, 117 - в Кольчугинском, 147 - в Александровском, 103 - в Юрьев-Польском, 19 - в Гусь-Хрустальном, 14 - в Судогодском, 29 - в Собинском, 52 - в Киржачском, 7 - в Камешковском, 4 - в Гороховецком, 1 - в Меленковском, 48 - в Вязниковском и 94 - в Суздальском районах, а также 7 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 101 240 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 27 228 - во Владимире, 10474 - в Гусь-Хрустальном районе, 10796 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.