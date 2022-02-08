В мониторинге обстановки задействуют 11 гидропостов, четыре беспилотника и вертолёты Ми-8.

Во Владимирской области начали готовиться к весенним паводкам и палу сухостоя. Уже сейчас средняя высота снежного покрова превышает норму в 1,5-2 раза и составляет от 48 до 66 сантиметров. В МЧС предполагают возможность высоких уровней воды во время половодья.«При развитии наихудшего сценария в зоны возможного затопления могут попасть 23 населённых пункта – это более 1500 домов, 28 участков автодорог. Возможно отрезание от основных территорий 31 населённого пункта», - уточнили в пресс-службе МЧС.На водоёмах спланированы мероприятия по распиловке льда, чернению, расчистке русел рек.В целях эвакуации людей к работе готовы 166 стационарных пунктов временного размещения. Будет организована заблаговременная выдача пенсий, создан запасов продуктов и медикаментов, подготовка средств связи.В мониторинге обстановки задействуют 11 гидропостов, четыре беспилотника и вертолёты Ми-8.В рамках подготовки к пожароопасному периоду чиновникам рекомендовано провести работу по приведению в пожаробезопасное состояние населённых пунктов, организовать контроль за уборкой сухостоя, убрать свалки горючих отходов.