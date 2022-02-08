В 2021 году водителей, которые попались пьяными за рулем, взыскали более 102 миллионов рублей. Всего за 12 месяцев приставы возбудили почти 3,5 тысячи исполнительных производств о взыскании

В 2021 году водителей, которые попались пьяными за рулем, взыскали более 102 миллионов рублей. Всего за 12 месяцев приставы возбудили почти 3,5 тысячи исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД за вождение в пьяном виде. Кроме назначения штрафа, все привлеченные к ответственности по данной статье были также лишены водительских прав. \добавляют в ФССП области\ В 2020-м