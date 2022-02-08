Во Владимирской области прошли Всероссийские соревнования по ловле на мормышку со льда «Кубок...

Во Владимирской области прошли Всероссийские соревнования по ловле на мормышку со льда «Кубок России — 2022». На официальном сайте Владимирского рыболовного клуба подведены окончательные итоги. В этом году местом проведения соревнований стало Глазовское водохранилище в Суздальском районе.В состязании приняли участие 27 команд. Несколько десятков участников из разных уголков России в течение двух дней состязались за первое место. По итогам соревнований первое и второе место досталось командам из Москвы. Наша команда «Владимирская область-3» заняла почетное третье место, получив «бронзу». Остальные три команды из Владимирской области заняли 5, 6 и 10 места в общем зачете.Фото: Кубок России 2022г. Мормышка. Суздаль