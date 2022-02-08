Сотрудники УФССП возбудили на нетрезвых автомобилистов 3493 исполнительных производства.

В прошлом году судебные приставы Владимирской области взыскали с водителей за езду в пьяном виде более 102 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Сотрудники УФССП возбудили на нетрезвых автомобилистов 3493 исполнительных производства. Кроме штрафа, они были лишены прав на управление транспортным средством.Интересно, что в 2020 году служба завела 3148 дел на любителей ездить подшофе. С них взыскали 90,5 млн рублей.