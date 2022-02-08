Александровский горсуд признал виновной следователя районного отдела МВД в фальсификации доказательств по делу о краже аккумуляторной батареи. Как установил суд, сотрудница полиции

Александровский горсуд признал виновной следователя районного отдела МВД в фальсификации доказательств по делу о краже аккумуляторной батареи. Как установил суд, сотрудница полиции хотела избежать негативных последствий за неполноту расследования, нарушение процессуальных сроков и уменьшения объема своей работы, связанной с установлением местонахождения похищенного у потерпевшего имущества. Для этого следователь изготовила фиктивные процессуальные документы – протокол допроса потерпевшего,