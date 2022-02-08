В январе 2022 года во Владимирской области родились 694 человека, умерли 2398. Смертность превысила...

В январе 2022 года во Владимирской области родились 694 человека, умерли 2398. Смертность превысила рождаемость в 3,4 раза. Январская смертность оказалась чуть ниже прошлогодней, но все равно на почти 500 человек выше, чем в "доковидное" время. За последние 20 лет Владимирская область потеряла 16,1% населения. В 2021 году по темпам убыли мы оказались на четвертом месте в стране.Тем временем, от коронавируса за сутки скончались еще 5 человек. За период наблюдения в области отмечено 3132 летальных случая.Напомним, 8 февраля зафиксировано 2164 случая заболевания коронавирусом во Владимирской области.Фото: https://pixabay.com/ru/