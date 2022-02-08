Ранее судимого за пьяную езду жителя Александрова приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима за очередное вождение в нетрезвом виде. У государства никак не получается

Ранее судимого за пьяную езду жителя Александрова приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима за очередное вождение в нетрезвом виде. У государства никак не получается исправить 45-летнего жителя Александрова, который неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду. Он уже был судим, но, видимо, наказание не изменило видение мужчины по поводу того, в каком состоянии