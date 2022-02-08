Общее количество преступлений снизилось на 6,5%.

Во Владимирской области за год количество зарегистрированных преступлений снизилось на 6,5%, тяжких и особо тяжких - на 2,9%. Об этом рассказали на коллегии в облпрокуратуре.Число убийств сократилось на 17,1%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 7,4%, краж стало меньше на 11,4%, грабежей - на 20,1%, разбоев - на 47,5%.В ведомстве заверили, что профилактика преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий позволила уменьшить количество дистанционных мошенничеств и краж с банковских карт.Общая раскрываемость преступлений осталась на уровне 2021 года – 51,2%. Обвинение поддержано по более чем шести тысячам уголовных дел. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 4 600 злоумышленников.