За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских медучреждений 342 человека.

Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались пять человек. За день в больницы госпитализированы 208 пациентов. Об этом 8 февраля сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф.За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 3 132 летальных исхода.За всё время пандемии 84 318 больных Covid-19 оправились от опасной инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских медучреждений 342 человека.