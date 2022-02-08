Что ни день, то новый максимум суточной заболеваемости. И так уже на протяжении двух недель. По сравнению с вчерашним показателем прирост 117. Всего лабораторно подтверждённых случаев

Что ни день, то новый максимум суточной заболеваемости. И так уже на протяжении двух недель. По сравнению с вчерашним показателем прирост 117. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 101 240. В лидерах по приросту Владимир (920 заболевших за сутки). Накануне прибавка составляла 1 039. На втором месте антирейтинга Ковров: 263 новых