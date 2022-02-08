Нарушения выявлены в учреждениях Вязниковского района.

Вязниковская прокуратура и Роспотребнадзор выявили в местной школе №6 нарушение санитарных норм. Подробностями истории поделились в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.«Покрытие пола в помещении моечной посуды столовой частично разрушено, не демонтированы канализационные трубы, в пищеблоке нет стола с охлаждаемой поверхностью для приготовления холодных блюд, уборочный инвентарь не промаркирован. Сотрудники столовой не соблюдали правила личной гигиены», - к таким выводам пришли надзорные ведомства в результате проверки.В пищеблоке нашли посуду со сколами, отсутствует оборудование для замеров температуры и влажности воздуха. На потолке и стенах обеденного зала и производственных помещений виднеются трещины, местами отслоилась штукатурка.Аналогичные нарушения выявлены в Санаторной школе-интернате, а также в коррекционной школе в Вязниках, в Мстерской средней школе имени И.И. Голубева, в детских садах № 24, №8 и № 30, в детском саду имени Н.К. Крупской, в Мстерской специальной школе-интернате, детском саду №12. Всего задокументировано 26 нарушений. Руководителям учреждений внесено 10 представлений, заведено 10 дел.Устранение антисанитарии находится на контроле.