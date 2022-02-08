Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Генеральную прокуратуру провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров в отношении педофилов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Генеральную прокуратуру провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров в отношении педофилов. Об этом он сообщил в своем .Закон о пожизненном сроке за преступления против детей вступил в силу, но пробелов в законодательстве по этой проблеме еще много, отметил спикер."Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо?" – возмутился спикер.По словам Володина, это не первый случай, когда педофилы получают мягкое наказание. Он напомнил, что по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет."В этой связи обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ", – сообщил спикер Госдумы.Он призвал наказывать педофилов максимально жестко, даже если они совершили преступление впервые. Эта позиция должна найти отражение в законодательстве, подчеркнул Володин."О принятых решениях по этому вопросу буду вас информировать", – заключил политик.Напомним, что Госдума 18 января приняла закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.Также депутаты введение дополнительных отягчающих обстоятельств. Ими будет считаться проживание преступника с ребенком, ответственность данного лица по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, работа в сферах образования детей. Предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении ставшего жертвой ребенка до его совершеннолетия.