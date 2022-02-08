В 2021 году ВТБ Лизинг передал в два раза больше автомобилей с электрическим двигателем чем в 2020 году. Самыми популярными марками стали Audi E-TRON и Porsche Taycan разных модификаций. Эти бренды заняли по ..

В 2021 году ВТБ Лизинг передал в два раза больше автомобилей с электрическим двигателем чем в 2020 году. Самыми популярными марками стали Audi E-TRON и Porsche Taycan разных модификаций. Эти бренды заняли по 50% в соответствующем новом портфеле компании. Больше всего таких автомобилей клиенты компании приобрели в Санкт-Петербурге (70% продаж), также состоялись передачи «зеленого» транспорта во Владивостоке и Ростове-на-Дону.«Последние годы мы наблюдаем тенденцию увеличения спроса на «зеленые автомобили» среди юридических лиц, но пока их доля в общих продажах легковых автомобилей очень мала. ВТБ Лизинг поддерживает развитие экологичности и продолжает предлагать своим клиентам различные варианты финансирования электрокаров: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг. Дополнительную экономию при приобретении электромобилей в лизинг смогут получить клиенты, которые работают на ОСН. Для них доступны налоговые льготы, позволяющие вернуть до 40% от стоимости машины по договору лизинга. Также стоимость заряда электромобиля ниже, чем на альтернативном топливе, а парковки в некоторых городах России доступны бесплатно. Поэтому на сегодняшний день владение электромобилем не только совпадает с трендом на сохранение экологии, но и является выгодным. Мы верим, что дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры позволит все больше обращать внимание автовладельцев на этот вид транспорта», – прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.«Хотя российский рынок электромобилей остается небольшим в абсолютном выражении, он демонстрирует очень высокие темпы роста. Мы полагаем, что по итогам 2022 года рынок может удвоиться, и продажи превысят 4 тысячи электромобилей. В ближайшие годы высокие темпы роста сохранятся, в результате чего к 2025 году, по нашим оценкам, в России может продаваться 20-25 тысяч электромобилей в год. Этому должно способствовать расширение предложения, в том числе более доступных моделей, общее снижение стоимости электромобилей, развитие инфраструктуры и стимулирующие действия правительства наряду с растущим интересом к электромобилям со стороны населения и бизнеса», - отметил Владимир Беспалов, аналитик ВТБ Капитал.