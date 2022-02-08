08.02.2022

2022-02-08 12:35:34

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (04(9799) от 08 февраля 2022 года).

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

Первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр ГОРОВОЙ в режиме видеоконференцсвязи принял участие в коллегии ГУ МВД России по г. Москве по подведению итогов служебной деятельности за 2021 год. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ представил личному составу в режиме видеоконференции новых руководителей. Читайте на странице 2.



«УЧИТЬСЯ НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ»

В формате видеоконференции состоялось учебно-методическое занятие с руководителями учебных групп, инструкторами по работе с личным составом и сотрудниками подразделений ГУ МВД России по г. Москве, ответственными за организацию обучения личного состава. Читайте на странице 2.



РЕШИЛА, ЧТО ЭТО — СТРАШИЛКА…

В Общественной палате Российской Федерации состоялся Круглый стол, участники которого обсудили общественную законодательную инициативу «Будущее без никотина». Она направлена на постепенное введение в России полного запрета оборота продукции, содержащей никотин. Читайте на странице 3.



НОВЫЙ СЕРВИС

Как известно, каждое подразделение столичной полиции оказывает свыше двух десятков государственных услуг, причём самых разных. Читайте на странице 3.



«САМОЕ ГЛАВНОЕ — Я ПОМОГ ЧЕЛОВЕКУ»

Участковый пункт полиции, где несут службу старший лейтенант полиции Сергей ТРУФАНОВ, старший лейтенант полиции Владимир НОВИКОВ и лейтенант полиции Денис СТОРОЖУК, был признан лучшим в Москве. Читайте на странице 4.



МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ!

10 февраля старейшему корреспонденту редакции газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве, по-прежнему остающемуся на посту, талантливому журналисту, писателю Эдуарду Григорьевичу ПОПОВУ исполняется 85 лет. Продолжение на странице 4.



И ЗАЩИТНИКАМ НУЖНА ЗАЩИТА

О работе правового отдела УВД по Западному административному округу столицы мы уже писали. Но наша сегодняшняя беседа с его руководителем, подполковником внутренней службы Анастасией ГАВРИЛОВОЙ, пошла в несколько ином направлении, чем обычно. Слегка изменив формат интервью, мы представим его как рассказ от лица самой Анастасии Александровны. Читайте на странице 5.



«ШАШЕЧНОЕ» БЕЗЗАКОНИЕ

Информационное сообщение, опубликованное в последние дни уходящего года, гласило: «Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере… Бюджету Российской Федерации нанесён ущерб в сумме более 260 млн рублей… Читайте на странице 5.



«ЛИЦОМ К ЛИЦУ ЛИЦА НЕ УВИДАТЬ…»

Строка Сергея Есенина использована неспроста. Пожалуй, она лучше всего отражает суть обстановки, в которой приходится работать врачам и другим медицинским работникам ведомственного Клинического госпиталя. Продолжение на странице 6.



«УЧИТЕЛЯМ – БОЛЬШОЕ СПАСИБО!»

Кто сказал, что интервью берут лишь у людей, умудрённых большим жизненным опытом? Мы захотели взять его у недавнего выпускника Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, чтобы поговорить об учебных впечатлениях, о знаниях, полученных в правовой «альма-матер», о начале профессионального становления. Читайте на странице 7.



«ФЕДЯ ГДЕ? ЕМУ ГОНОРАР ПРИШЁЛ…»

Редакция газеты «Петровка, 38» поздравляет с 97-летием старейшего журналиста — подполковника милиции Фёдора БАРИЛОВА. С раннего возраста он сотрудничал с прессой. А в газете московской милиции, называвшейся ранее «На боевом посту», ветеран Великой Отечественной войны стал публиковаться с 1955 года. Читайте на страницах 8-9.



КАНЦЕЛЯРИЯ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ

— Канцелярию в любом заведении найти легко, — поучал как-то меня поднаторевший в государственной службе старый друг. — Вход в неё «обозначен» кипами разных бумаг, часто бесполезных и ненужных, а внутри, как правило, встречаешь особу, переполненную бюрократической значимостью по самые венцы… Продолжение на странице 9.



В БОРЬБЕ С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ ВСЕ СИЛЫ ХОРОШИ

Для московской полиции было и остаётся одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Читайте на странице 10.



МОШЕННИКИ «ДИСТАНЦИОННОГО ПОДХОДА»

Как прежде, так и теперь полиция уделяет повышенное внимание борьбе со всевозможными мошенничествами, в том числе совершаемыми дистанционным способом. Читайте на странице 11.



ГОСУДАРЬ В ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ

Главное московское событие 1883 года — это, конечно, официальная коронация Александра III. Состоялась она 15 мая, почти через два года с момента гибели его отца — Александра II от рук террористов. Александр III почти два года правил некоронованным. Коронация, ясное дело, серьёзно прибавила работы всей московской полиции. Читайте на странице 12.



ИВАНЫ ИВАНОВИЧИ, РОДСТВО ПОМНЯЩИЕ

«Чехословацкий партизанский знак», медаль «Крест разведчика», медаль «Чехословацкая армия в России». Эти необычные для правоохранительных структур экспонаты привлекают внимание всех посетителей Комнаты истории УВД по СЗАО. Кто же и когда поместил сюда эти реликвии и какие истории связаны с ними? Читайте на странице 13.



ТАЛАНТЫ И ПОЛКОВНИКИ-2

Газета «Петровка, 38» уже обращалась к необычной странице истории московской полиции, освещающей деятельность полицмейстеров Дирекции императорских театров. Долгие годы безопасностью в таких храмах культуры, как Большой и Малый театры, занимались специальные офицеры, судьба которых оставалась неизвестной для широкого круга россиян. Читайте на странице 14.



ВСЁ УСПЕВАТЬ В СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ!

Талантливые люди практически всегда многогранны. Помимо того что они обладают разнообразными навыками и профессиональными знаниями, они всегда «в тренде», успевают за быстрым ходом событий и в курсе всего происходящего. Этот человек наглядный тому пример: Александр ИНШАКОВ — мастер единоборств, каскадёр, актёр. Читайте на странице 15.



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