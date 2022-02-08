Фигурант, знавший о дате получения потерпевшей пенсии, пришел к ней в гости и похитил полученную выплату.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе следствия установлено, что в октябре прошлого года фигурант пришёл в гости к своей знакомой. Зная, что она должна получить пенсию, злоумышленник дождался прихода почтальона, увидел, куда потерпевшая спрятала полученную выплату и, дождавшись момент, похитил деньги.Общая сумма причиненного ущерба составила более 40 000 рублей.Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Местонахождение фигуранта было установлено. Он сознался в хищении, пояснив, что часть денег спрятал сразу после кражи, а оставшуюся потратил.В ходе следствия причиненный ущерб был частично возмещен.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.