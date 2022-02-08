Злоумышленник похитил деньги с банковского счета жительницы Юрьев-Польского района.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Краснодарского края. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счета).Ранее в полицию обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже с её банковского счета более 10 000 рублей. Заявительница пояснила, что деньги были списаны за покупки в интернет-магазине, которые она не совершала.В ходе расследования уголовного дела следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками провели большой комплекс мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленника и обстоятельства совершённого преступления.По версии следствия, фигурант нашёл в сети Интернет данные чужих банковских карт и воспользовался ими для оплаты своих покупок.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Полиция напоминает правила сохранности сбережений на счетах:- не публикуйте персональные данные в открытом доступе;- установите и регулярно обновляйте антивирусы на всех устройствах;- кодовое слово называйте только сотруднику банка, когда сами связываетесь с учреждением;- никому не сообщайте сроки действия карты, трехзначный код на оборотной стороне, пароли из уведомлений, логин и пароль от он-лайн банка.