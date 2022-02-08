Больше десяти тысяч жителей Владимирской области уже подали заявки на бесплатную догазификацию...

Больше десяти тысяч жителей Владимирской области уже подали заявки на бесплатную догазификацию домовладений по федеральной программе. Сделать это можно до конца года. И, если всё пойдет гладко, есть шанс уже следующую зиму встретить с комфортом.Впрочем, проблемы могут возникнуть самые неожиданные. Жители села Гнездилово в Суздальском районе не дали газовщикам врезаться в трубу. В деревне, которую называли неперспективной, развернулась настоящая борьба за газопровод. Слово - Дарье Давыдовой.- К нам приехал Суздальский райгаз подключать газ к дому 41.В другое время и при других обстоятельствах гнездиловцы, может, и порадовались бы за соседа, говорит Ольга Усенкова. Но в то утро газовщики уехали ни с чем, а их "партизанская" вылазка положила начало холодной войне.Староста объясняет: подрядчики "райгаза" явились без предупреждения, ордера и разрешения на врезку. Каждый сантиметр газовых сетей в Гнездилове - частная собственность. Трубу сюда по полям тянули из соседнего Туртина. Договоры, проекты, сервитуты, работу, материалы - всё оплатили люди. "В долю" тогда вошла половина села.Ольга Усенкова, староста с. Гнездилово:- Вот у нас два ветерана Великой Отечественной войны. Они приносили свои платочки, и в платочках были завернуты деньги. И, вы знаете, я на них смотрела, просто жуть берет. Просто, к сожалению, их сейчас вот уже два года как нет, они три года застали этот газопровод, они говорили, что это гробовые деньги.Старикам еще пару лет гасить кредиты, а в Гнездилове тем временем разворачивается программа бесплатной догазификации.- Мы, конечно, не против, но раз это наша частная собственность, или пускай "Газпром" выкупает этот газопровод, или же пускай вносит за каждого, кто будет подключаться, деньги.Добро на бесплатное подключение домовладений получили семь жителей села. Местные зовут их "дачниками", зимой они здесь не живут. Большинство вооружились законным правом ни за что не платить. Не к газу, но к мирным переговорам пока подключился один.Владимир Бессолицын, житель с. Гнездилово:- Я купил участок только-только три года назад в надежде, что у меня рядом с участком в трех метрах проходит газопровод. Я не собираюсь встать на позицию, что мне бесплатно. Я готов заплатить деньги, но только боюсь конечного результата. Перекроют газ. Кто и на халяву подключился, и кто организовывал это, могут оказаться в критической ситуации. И потом, емкость этого газопровода тоже ограничена.Закручивать гайки и вентили никто не будет, уверяют в "Газпроме". Но к такому повороту единый оператор догазификации оказался не готов. Действующего механизма - как урегулировать интересы граждан - нет.Алексей Конышев, гендиректор АО «Газпромгазораспределение Владимир»:- Мы ни в коем случае не хотим действовать там безапелляционно, нагло и нарушать права граждан. Но в то же время есть закон о газоснабжении, где написано, что основной абонент, владелец трубы, не должен чинить препятствий для подключения новых абонентов, которые будут подключаться в рамках догазификации. Вопрос находится сегодня на обсуждении в Правительстве РФ. Надеемся, в ближайшее время он будет разрешен и будут прописаны четко правила игры.Аналогичная ситуация - еще в нескольких деревнях Суздальского района. Жители Новокаменского вот тоже в свое время вложились в газопровод...- Постановления по земле... Нам даже районная администрация землю не могла предоставить бесплатно для прокладки трубы. Мы всем за всё заплатили.Прикинув расходы, собственники трубы сами вывели примерную стоимость врезки. Как минимум, двоих домовладельцев она устроила. И этой зимой они - с газом.Елена Павлова, жительница с. Новокаменское:- Где-то 167 тысяч мы внесли. Ну, они с учетом инфляции нам заплатили 180 с лишним, около 190 тысяч. Мы оставляем часть на налоги, а остальные мы раздаем по списку.Сколько в регионе частных газопроводов, не знает, похоже, никто. Точных данных нет даже у единого оператора. Между тем, под условия догазификации в стране подпадают около двух миллионов домохозяйств. Цифра очень приблизительная. Программа вполне может спровоцировать бум коттеджного строительства в населенных пунктах, где уже есть газ.Дарья Давыдова, корреспондент:- Люди если не начнут с нуля, то уж точно поспешат завершить начатое. Если прежде отсутствие газа на участке многим мешало построить или достроить домик в деревне, то сейчас всё наоборот. Важнейшее требование социальной газификации - наличие правоустанавливающих документов на землю и дом.При желании и недострой можно оформить в собственность, но в программу такой объект попадет вряд ли. Догазификация социальная и исключает использование газа в коммерческих целях. Во Владимирской области заявки на бесплатное подключение подали десять тысяч человек. С половиной подписаны договоры. Примерно тысяча домовладений уже в сети.Дарья Давыдова, Андрей Синягин, Александр Голубев. «Вести-Владимир»