Осенью прошлого года, управляя Audi-80, пьяный мужчина обогнал патрульную машину ГИБДД.

В Александрове 45-летний водитель получил реальный срок за езду в пьяном виде. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Осенью прошлого года, управляя Audi-80, пьяный мужчина обогнал патрульную машину ГИБДД. Видимо, сотрудники ДПС обиделись на дерзкий манёвр и решили проверить автомобилиста на трезвость. Госавтоинспекторы остановили иномарку. Выяснилось, что её владелец находится подшофе.Ранее задержанный уже отбывал наказание в местах лишения свободы. С учётом криминального прошлого суд не только лишил его прав на 2,5 года, но и отправил в тюрьму на восемь месяцев.Приговор в законную силу пока не вступил.