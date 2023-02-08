Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с дольщиками ЖК «Дуброва-Парк» и ЖК «Дуброва-Парк-2», записавшими обращение к президенту РФ Владимиру Путину, сообщили

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с дольщиками ЖК «Дуброва-Парк» и ЖК «Дуброва-Парк-2», записавшими обращение к президенту РФ Владимиру Путину, сообщили на официальном сайте федерального Следкома. На днях дольщики записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят главу России вмешаться в ситуацию с достройкой дома. Напомним, ЖК «Дуброва-Парк» должны были сдать в