Во Владимирской области прокуратура опротестовала приказ о сокращении персонала Суздальской районной больницы.

Главврач Суздальской районной больницы . Кроме 16 санитарок, в список попал административный персонал. Санитаркам предложили трудоустроиться уборщицами с понижением оклада. Медперсонал не согласился с решением начальства и написал заявление в прокуратуру.Суздальский межрайонный прокурор Андрей Чернов документ, в котором руководитель нарушил процедуру сокращения. В итоге приказ отменили, а проверка больницы продолжается. В прокуратуре не исключают, что на главного врача могут завести административное дело. Впрочем, санитарок всё равно планируют уволить и вновь предложить им «должности» уборщиц.Министр здравоохранения Владимирской области Артём Осипов, комментируя ситуацию о массовом сокращении младшего медперсонала в Суздальской ЦРБ, рассказал, что такое решение руководство медучреждения приняло из-за несоответствия штата младшего медицинского персонала и штата врачей.«Кроме того, больница закончила год (2022 – прим ред.) с существенной кредиторской задолженностью. На конец года была ситуация, когда просто могли не выплатить заработную плату. Совместно с фондом ОМС мы закрыли этот вопрос, заработную плату выплатили, повысив задолженность. К началу года стоял вопрос, как оплатить бензин, для того чтобы в праздничные дни станция медпомощи продолжала выезжать к пациентам», - добавил он.В пресс-службе Минздрава добавили, что в 2023 году предстоит капитальный ремонт стационара больницы, что повлечёт изменение маршрутизации пациентов и снижение доходов медорганизации. С учётом уменьшения фонда оплаты труда принято решение сократить часть медперосонала. При сокращении санитаркам предложат место уборщика. Власти уверены, что сотрудники младшего звена сохранят место работы и не потеряют источник дохода.Справка:По данным министерства здравоохранения области, в 2022 году на 10 тысяч жителей Владимирской области приходилось в среднем по 28 врачей, в ЦФО этот показатель - более 38 докторов. Обеспеченность станциями скорой помощи - 80,4 на 10 тысяч человек при среднем показателе ЦФО - 76,9 станции. Добавим, что в декабре 2022 года, по данным губернатора, дефицит медработников в 33-ем регионе почти 3000 человек.