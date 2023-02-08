Что ждёт владимирцев в 2023-м году на рынке жилой недвижимости? 8-е февраля – профессиональный...

Что ждёт владимирцев в 2023-м году на рынке жилой недвижимости?8-е февраля – профессиональный праздник риэлторов. Для России данная профессия относительно новая. Самые первые агентства недвижимости появились в стране лишь в начале 90-х годов 20 века. А в 1996 году был неофициально проведен первый День риэлтора.Сегодня россиянам приходится жить в условиях новой реальности. Специальная военная операция на Украине внесла определенные корректировки во многие сферы. Это касается как политики, так и экономики.О стоимости квартирВ 2020 году экономический «шок» из-за пандемии привел к удорожанию квадратного метра жилья на «первичном» рынке. На «вторичном» повышение составило более 10%. Рост сохранился и в 2021 году. Многие столкнулись с увеличением строительной себестоимости. Правда, при этом сохранялся рост самых разных предложений (на любой вкус и кошелёк), а также не забываем про льготную ипотеку.Стоимость одного квадратного метра в первом полугодии 2022 года увеличилась примерно на 25%. С июня (по мнению владимирских экспертов) рост продолжился. Однако, в наступившем 2023-м году «пузырь» от последствий экономического кризиса (и других причин) начинает постепенно «сдуваться».Что это значит? В данный момент стоимость недвижимости может упасть на 10-12%. Снижение уже зафиксировано. Но и спроса, увы, не наблюдается.Такой период, как рассказывает Юлия Шешенина (директор филиала агентства недвижимости «Мегаполис-Сервис»), называют «корректировкой рынка». Скорее всего, подобное будет продолжаться весь 2023 год. Далее уже всё будет зависеть от нашей экономики.Риэлторы рекомендуют владимирцам в данный момент приобретать жилую недвижимость конкретно для себя. Пока цены действительно привлекательные. А вот покупка квартиры с целью последующей перепродажи (при желании «заработать»), скорее всего, будет убыточной.Юлия Шешенина отмечает, что если в Москве цены на стоимость квартир уже опустились на 15-20%, то во Владимире они пока «держатся».Это интересно!О «хрущёвках» и владимирском менталитетеВладимирские риэлторы отводят на покупку или продажу жилья (в среднем) от трёх до шести месяцев. Любопытно, что в нашем регионе традиционно жилье меняют редко. Почему? Наученные горьким опытом прошлых поколений, владимирцы усвоили науку — лучше небольшое жильё, но своё. «Слишком стремительно всё меняется в нашей огромной стране, можно и вовсе без крыши над головой остаться» - думают многие. Так что, как говорится: «времена идут — хрущёвки остаются». По крайней мере во Владимире.В каком районе Владимира выгоднее покупать жильё?Бюджетный район с относительно недорогим фондом жилья – микрорайон Юрьевец. А вот самый высокий спрос от клиентов – на жилье в Октябрьском районе. Правда, специалисты отмечают, что квартир здесь недостаточно. Район считается самым дорогим, по цене - наравне с центром города. Увы, не каждый можете себе это позволить. Исключение составляют старые-добрые «хрушёвки». Спрос на них по-прежнему стабилен, потому что цена заманчива. Правда, при такой покупке перед владимирцами встаёт другая проблема — ремонт. А он, как мы понимаем, тоже не самое «дешёвое удовольствие» в современных реалиях.Продолжают пользоваться спросом у владимирцев и «спальные районы» - Доброе, Нижняя Дуброва. Особенно они привлекательны для семей с детьми.Почему во Владимире резко возросла аренда жилья?Многие отмечают, что с 1-го января 2023 года цена на аренду квартир во Владимире резко возросла. С чем связан такой скачок? Многие владимирские эксперты затрудняются ответить.Ситуацию прокомментировала Юлия Шешенина:- Если раньше хорошую однокомнатную или небольшую двухкомнатную квартиру, например, в Октябрьском районе (со всей мебелью, стиральной машиной и пр.) можно было снять за 20 000 рублей, то сейчас аренда от 30 000 рублей. Отмечу, что вырос спрос на жильё у граждан, которые приезжают из зоны СВО. Постоянная категория тех, кто нуждается в аренде, это ещё и студенты. А также отдельно отметим семьи, у которых возникли сложности с ипотекой. Таких, увы, сегодня много. В итоге они продают «ипотечную» квартиру и также ищут съёмное жильё. Увеличение спроса у всех этих категорий людей, как мне кажется, и спровоцировало рост цен на аренду. А ещё появилось много новых квартир со свежим ремонтом в домах с собственными котельными и низкими коммунальными платежами. В таком случае арендодатель вполне логично увеличивает стоимость платы. Так что, как мы видим, причина сложившейся ситуации – не одна.Об ипотеке в 2023-м годуВладимирские риэлторы напоминают всем жителям региона, что в данный момент можно воспользоваться реальной поддержкой государства, если вы всё же решились на ипотеку. Специалисты рекомендуют рассмотреть два варианта:1. «С государственной поддержкой»:Условия:- ставка 8% (вместо 6,7%) до 1-го июля 2024 года;- покупка новостройки или готового жилья от застройщика или строительство жилого дома на собственном (или приобретаемом) земельном участке;- срок кредитования - до 30 лет;- первоначальный взнос от 15% (можно использовать материнский капитал);- кредит выдается только на жилье;- для граждан РФ.Ограничения:- нельзя купить апартаменты;- нельзя рефинансировать;- с 1 января 2023 года - один кредит «в одни руки» (кредит не может быть выдан, если вы уже в рамках программы являетесь заемщиком, созаемщиком или поручителем).2. «Семейная ипотека»:Условия:- ставка 6% до 1 июля 2024 года;- покупка новостройки или готового жилья от застройщика или строительство жилого дома на собственном (или приобретаемом) земельном участке, где продавец — юридическое лицо;- сумма кредита - до 12 млн. рублей;- срок кредитования - до 30 лет;- первоначальный взнос от 15%, можно использовать материнский капитал;Кто может участвовать в этой программе:- семьи, где есть ребенок, рожденный с 1-го января 2018 года;- семьи, где есть усыновленные дети или ребенок-инвалид;- семьи, имеющие 2х и более детей в возрасте до 18 лет (на дату заключения кредитного договора).Падение спроса на покупку недвижимости может достигнуть 30%Хорошо это или плохо – судить сложно, но спрос на недвижимость стал значительно ниже, а вот количество предложений возросло. Об этом откровенно рассказали владимирские риэлторы.Все изменения связаны как с текущей политической обстановкой, так и с подорожанием имущества в целом.Сегодня часть платежеспособного мужского населения покинула территорию России, либо оказалась мобилизованной. Многие владимирцы не могут позволить себе рискованные траты. Когда же у тебя большая семья, а жить негде, то выход – ипотека. Благо, государство продумало специальные программы. Ну, или ещё вариант - аренда жилья. Правда, тут опять же возникает множество вопросов. И главный: «Где взять столько денег, раз наметилось повышение платы?»По мнению экспертов, падение спроса на покупку недвижимости продолжится до самого конца 2023 года и может достигнуть 30%. Правда, это – лишь предположения. Что нас ждёт на самом деле (в условиях происходящего в мире) – никто не знает. Остаётся лишь наблюдать и анализировать.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: pxfuel.com; из личного архива Юлии Шешениной