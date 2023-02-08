Еще 46 человек во Владимирской области заболели коронавирусом. За прошедшие сутки 8 февраля 2023...

Еще 46 человек во Владимирской области заболели коронавирусом.За прошедшие сутки 8 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:10 случаев во Владимире,5 - в Муромском районе,5 - в Ковровском,4 - в Кольчугинском,1 - в Александровском,5 - в Гусь-Хрустальном,1 - в Собинском,2 - в г. Радужный,4 - в Киржачском,2 - в Камешковском,1 - в Гороховецком,3 - в Меленковском,2 - в Вязниковском,1 - в Селивановском районе.