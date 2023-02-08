Еще 46 человек во Владимирской области заболели коронавирусом.
За прошедшие сутки 8 февраля 2023...
Еще 46 человек во Владимирской области заболели коронавирусом.
За прошедшие сутки 8 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
10 случаев во Владимире,
5 - в Муромском районе,
5 - в Ковровском,
4 - в Кольчугинском,
1 - в Александровском,
5 - в Гусь-Хрустальном,
1 - в Собинском,
2 - в г. Радужный,
4 - в Киржачском,
2 - в Камешковском,
1 - в Гороховецком,
3 - в Меленковском,
2 - в Вязниковском,
1 - в Селивановском районе.