Пришли в областную прокуратуру с жилищными проблемами. Исполняющий обязанности прокурора региона провел личный прием граждан. В повестке дня – вопросы переселения из аварийного жилья, а

Пришли в областную прокуратуру с жилищными проблемами. Исполняющий обязанности прокурора региона провел личный прием граждан. В повестке дня – вопросы переселения из аварийного жилья, а также нарушения законодательства в сфере капремонта и ЖКХ. Например, жительница областного центра Елена Пашкова недовольна работой управляющей компании “УК ЖРЭП”. По словам женщины, сотрудники организации в конце января убирали снег