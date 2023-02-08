Планируется развивать вокзальный комплекс во Владимире.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский 8 февраля провели рабочую встречу во Владимире.Они обсудили дальнейшее развитие вокзального комплекса Владимир, улучшение транспортной доступности региона и обслуживания пассажиров железной дороги, а также имущественные вопросы. Стороны планируют продолжать совместную работу в плане развития пригородных и дальних железнодорожных перевозок.Напомним, в 2022 году со станции Владимир отправилось больше1,2 млн пассажиров – это на 10% больше, чем в годом ранее. Из них 588 тысяч человек (+15,6%) воспользовались поездами дальнего следования, еще около 660 тысяч жителей региона (+6,2%) – электричками.