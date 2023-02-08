Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в международной выставке «Продэкспо...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в международной выставке «Продэкспо - 2023».На ней заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Владимирской области, Торгово-промышленной палатой России, АО «Экспоцентр» и Торгово-промышленной палатой Владимирской области.Это предусматривает сотрудничество в позиционировании нашего региона как площадки для инвестиций и успешного развития предпринимательской деятельности, установления кооперационных деловых связей, в том числе на межрегиональном и международном уровне, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Напомним, что «Продэкспо» – одна из крупнейших продовольственных выставок Восточной Европы – каждый год собирает российских производителей и коллег из-за рубежа. В этом году среди 35 стран-участников треть составляют так называемые «санкционные» страны.Завести новые деловые связи для закупки сырья и найти новые рынки сбыта готовой продукции, произведенной в нашем регионе. Почти тридцать владимирских компаний представили область на 30-й международной выставке "Продэкспо-2023", которая сейчас проходит в Москве.Светлана Петухова, консультант центра поддержки экспорта Владимирской области:- Среди них производители коптильного и холодильного оборудования, представители компаний, которые производят танки-охладители для молока, т.е. для сельскохозяйственной продукции. И, в основном, это пищевики - компании, которые выпускают печенье, компании, которые выпускают подсластители, заменители.Участие в открытии выставки продуктов питания и оборудования для пищевой промышленности принял губернатор Александр Авдеев. Правительство области и Торгово-промышленная палата России подписали соглашение о сотрудничестве в позиционировании нашего региона как площадки для инвестиций и успешного развития предпринимательской деятельности. Авдеев отметил положительную тенденцию последних лет - страна постепенно избавляется от зависимости от импортных продуктов питания, заметно расширяя ассортимент отечественной продукции. По сравнении с прошлым годом, на выставке представлено на 100 иностранных компаний меньше. Освободившиеся ниши заняли, в том числе, и производители нашего региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Наша экономика и вообще производство продуктов питания, в первую очередь, действительно, самостоятельная отрасль в нашей стране. И всё меньше и меньше зависит от импорта. Поэтому появление новых компаний здесь, расширение представительства уже традиционных компаний - это говорит о том, что мы спокойно можем смотреть на будущее.Фото пресс-службы Правительства ВО.