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<a href="https://33live.ru/novosti/08-02-2023-karta-mini-opt-putevka-v-mir-skidok-dlya-roznichnyx-pokupatelej.html" target="_blank">Карта “”Мини Опт” – путевка в мир скидок для розничных покупателей</a> - Как покупать товары в РИО ниже розничной цены? Как оформить карту “Мини Опт”? И сколько можно