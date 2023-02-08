Перевозка бумаги выросла в полтора раза.

В январе 2023 года на железной дороге выросли объемы контейнерных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Железнодорожники перевезли около 12,7 тысячи груженых и порожних контейнеров - это на 8% больше, чем годом ранее. При этом больше 6,7 тысяч контейнеров (рост 14,5%) отправлено во внутреннем сообщении, еще 5,96 тысячи (рост 1,4%) – в экспортном.Из 7,4 тысячи груженых контейнеров (+1,5% к январю прошлого года) 2,35 тысячи перевозили бумагу (в полтора раза больше, чем в январе прошлого года), 1,4 тысячи контейнеров – лесные грузы (+3,3%), еще 2,6 тысячи - химикаты и соду (-1,1%).В целом в контейнерах перевезли 135,4 тысячи тонн грузов, что на 6,5% больше уровня прошлого года.