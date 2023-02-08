Ковровский ВНИИ Сигнал оказывает поддержку молодым ученым. Сегодня в России отмечают День Науки....

Ковровский ВНИИ "Сигнал" оказывает поддержку молодым ученым.Сегодня в России отмечают День Науки. Ученые умы - это фундамент и будущее государства. В этом уверены и на ковровском ВНИИ "Сигнал", который входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех". Какую поддержку оказывают молодым ученым, расскажет Максим Калашников.Екатерина Петренко - инженер-конструктор оборонного предприятия. В профессии почти десять лет. Работать во всероссийский научно-исследовательский институт пришла ещё студенткой четвертого курса - пригласили как талантливого выпускника.- "Сигнал" позволяет все наши идеи проверить как теоретически - с помощью 3D-моделей и расчетов, так и практически - с помощью 3D-принтера и макетного образца.В обязанности Екатерины входит разработка конструкторской документации блоков специального назначения, которые устанавливают на военную технику. Каждое изделие - уникальное.Екатерина Петренко, инженер-конструктор I категории ВНИИ "Сигнал" (ГК Ростех):- Мы здесь занимаемся, скорее, прикладной наукой. Потому что для выполнения ЧТЗ всё равно нужно каждый раз, каждый день узнавать что-либо новое. Иначе мы просто не выполним задание.ВНИИ "Сингал" всячески поддерживает научные стремления своих сотрудников. В прошлом году в качестве поощрения на предприятии утвердили единоразовую премию для успешно защитившихся учёных. Кандидаты наук получают полмиллиона рублей, доктора - миллион.Сергей Курдубанов, главный конструктор, заместитель генерального директора ВНИИ "Сигнал" по научной работе (ГК Ростех):- Немалая доля современных разработок выполняется молодыми нашими инженерами. Отрадно, что, приходя со студенческой скамьи, они проявляют интерес к нашей работе. Они готовы выезжать в командировки, на полигоны, работать с изделиями вживую. Это на самом деле инженеры с большой буквы, у которых впереди ещё большое-большое будущее в стенах нашего института.Сейчас над диссертациями трудятся более десяти потенциальных кандидатов и два будущих доктора наук. В прошлом году сотрудники предприятия получили 8 патентов и опубликовали множество научных статей. Это подвигло ВНИИ "Сигнал" создать собственный журнал. Первый номер уже готовят к выпуску.Сергей Филиппов, советник генерального директора ВНИИ "Сигнал" (ГК Ростех):- К нам поступило уже порядка более 60 заявок на публикацию статей. Тематика различная. Она касается и автоматизированных систем управления вооружения, она касается и различных гидравлических систем."Научный вестник. Развитие систем управления" - такое название у издания, планируют выпускать как минимум раз в квартал. В каждом выпуске будет до десяти статьей. В планах добиться включения журнала в перечень рецензируемых научных изданий России.Максим Калашников, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”