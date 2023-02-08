В путешествие животные отправлялись без владельцев.

В 2022 году жители активно отправляли по железной дороге домашних животных в качестве посылки. Как сообщает пресс-служба ГЖД, самостоятельное путешествие совершали не только кошки и собаки, но и белки дегу, кролики, черепахи и даже аквариумные рыбки.В целом путешествие без сопровождения владельцев за год совершили больше 4,2 тысячи животных – это на 7,5% больше, чем годом ранее.В пути за животными, которых помещают в опломбированные клетки или переноски, присматривают проводники. У таких необычных пассажиров есть доступ к еде, воде и лотку. Правда, для питомца нужно оформлять перевозочный документ в специализированных багажных кассах.Кстати, чаще всего услугой перевозки животных пользовались жители Нижнего Новгорода, Казани, Ижевска и Кирова.